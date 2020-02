Chiro Perk verhuist in september eindelijk naar langverwachte nieuwbouw Robby Dierickx

10 februari 2020

14u08 0 Steenokkerzeel Ze hebben er lang op moeten wachten, maar in september verhuizen de 150 meisjes van de Chiro van Perk naar een nieuw gebouw naast de velden van FC Perk. Ook speelpleinwerking De Winny’s zal haar intrek in het nieuwe gebouw nemen.

De Chiromeisjes van Perk zaten jarenlang in een gebouw naast de Sint-Cajetanusschool, maar moesten er uit veiligheidsoverwegingen weg. Sinds enkele jaren hebben de meisjes dan ook tijdelijk onderdak in de pastorie van Perk. In november werd echter de eerste steen van de nieuwe lokalen naast het voetbalveld van FC Perk gelegd. “Voor die nieuwe lokalen hebben we als gemeente 730.000 euro vrijgemaakt”, zegt schepen van Jeugd Jelle Mombaerts (Klaver/N-VA).

Het schepencollege koos bewust voor houtskeletbouw. “Dat maakt dat de werken relatief snel afgerond kunnen worden”, aldus nog Mombaerts. “Volgens de huidige planning kan de Chiro haar nieuw werkjaar in september in de nieuwe lokalen aanvatten. In de herfstvakantie kan ook speelpleinwerking De Winny’s, die momenteel nog in gemeenteschool Piramide zit, hier terecht.”

Omdat de gemeente voor PEFC-gecertificeerd hout opteerde, is het gebouw bijna CO2-neutraal. “Het hout is namelijk afkomstig van bossen die duurzaam beheerd worden. Het is een betere isolator dan metselwerk in snelbouw of betonsteen en daardoor duurzaam en milieuvriendelijker”, besluit de schepen.

De gemeente neemt de kosten van de bouw voor haar rekening, de Chiro zal zelf moeten instaan voor de interieurinrichting. Ook de speelpleinwerking krijgt inspraak.