CD&V bekritiseert keuze van schepencollege om mondmaskers te verkopen bij handelaars Robby Dierickx

11 mei 2020

13u47 0 Steenokkerzeel “Je vraagt toch geen centen voor een primaire behoefte?” Oppositiepartij CD&V vindt het niet kunnen dat het Steenokkerzeelse schepencollege ervoor kiest om mondmaskers te verkopen en niet gratis aan te bieden. “De gemeente wil haar mismanagement camoufleren”, klinkt het. Burgemeester Kurt Ryon weerlegt. “We steunen de lokale handel en verenigingen én voorkomen verspilling.”

Sinds vandaag kunnen inwoners van Steenokkerzeel mondmaskers kopen bij lokale handelaars. Eén mondmasker kost 1,5 euro. 50 cent blijft bij de lokale handelaar, terwijl 1 euro terugvloeit naar de gemeente. Die zal dat bedrag vervolgens investeren in de plaatselijke verenigingen. Volgens oppositiepartij CD&V camoufleert de gemeente hiermee haar mismanagement. “Want in andere gemeenten hebben de inwoners al een mondmasker gekregen, terwijl men hier te laat in gang schoot”, zegt gemeenteraadslid Gilbert Jaspers. “Daarom werd een werkwijze verzonnen die misschien mooi oogt omdat de lokale handel en de verenigingen gesteund worden. Ons inziens sla je echter geen geld uit een primaire behoefte, wat een mondmasker in een gezondheidscrisis wel degelijk is. De gemeente kan de verenigingen of handelaars beter op een andere manier steunen door bijvoorbeeld aankoopcheques uit te delen onder de inwoners.”

Schaarste

CD&V vreest ook nog dat verschillende handelaars uit de boot zullen vallen en dat ze onmogelijk kunnen controleren of alleen inwoners van Steenokkerzeel zo’n mondmasker kopen, wat de gemeente eist. Burgemeester Kurt Ryon (Klaver/N-VA) zegt dat de kritiek van de oppositiepartij onterecht is. “In heel wat gemeenten wachten de inwoners nog steeds op een masker, terwijl onze inwoners ze vanaf nu kunnen kopen. Omdat er een grote schaarste op mondmaskers is, vinden we het zonde dat iedereen ze gratis krijgt. De kans bestaat immers dat zij die al een exemplaar hebben, het onze weggooien of ergens laten liggen. Nu krijgen mensen de kans om zelf een masker te kopen en tegelijkertijd handelaars en verenigingen te steunen. Alle handelaars krijgen trouwens de kans om exemplaren te verkopen. De opbrengst die naar de verenigingen gaat, moet tot slot opnieuw geïnvesteerd worden in de lokale handel.”