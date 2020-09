Car Free Day, fietsherstelworkshop en fietslabelactie: tal van activiteiten voor Week van de Mobiliteit Robby Dierickx

15 september 2020

12u56 0 Steenokkerzeel Woensdag start in heel Vlaanderen de ‘Week van de Mobiliteit’ en ook in Steenokkerzeel neemt de gemeente deel aan de actie die ons moet verleiden om de overstap te maken naar stappen, trappen, openbaar vervoer, carpooling of autodelen.

“Door het coronavirus kunnen we een beperkter programma dan anders aanbieden, maar we vinden het belangrijk om onze inwoners toch te blijven sensibiliseren om de auto meer thuis te laten en vaker te kiezen voor de fiets”, zegt schepen van Mobiliteit, Wim Mombaerts (Klaver/N-VA). Zo zal het gemeentepersoneel donderdag met een gezellige fietstocht met het schepencollege en een coronaveilige lunch aangemoedigd worden om met de fiets naar het werk te komen. De gemeente promoot ook de Groene Haltewandelingen die georganiseerd worden door de organisatie TreinTramBus. Zo’n wandelingen hebben een start- en aankomstpunt aan twee verschillende openbaar vervoerpunten.

Daarnaast zet de gemeente tijdens de Autovrije Zondag op 20 september op de zondagsmarkt haar mobi-stand met gratis fietsverwenarrangement op. Iedereen kan er terecht met vragen en opmerkingen over duurzame mobiliteit in Steenokkerzeel en kan er zijn of haar fiets laten labelen door de politie Kastze. Wie met de fiets (aan de hand) naar de stand komt, kan rekenen op enkele verwennerijen en een gloednieuw Steenokkerzeels fietsplaatje. Tot slot wordt er op dinsdag 22 september, in blokken van een halfuur van 19 tot 21.30 uur, samen met de experten van het RepairCafé een fietsherstelworkshop georganiseerd in de garage van het gemeentehuis.