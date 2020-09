Café ’t Wiel heropent pas dinsdag nadat jobstudente positief testte: andere personeelsleden niet besmet Robby Dierickx

23 september 2020

Steenokkerzeel Pas volgende week dinsdag kunnen de vaste klanten opnieuw een pintje drinken in café 't Wiel in Steenokkerzeel. Vorige week ging het café dicht nadat een jobstudente daags na haar eerste werkdag positief testte. De andere werknemers hebben ondertussen een negatieve test afgelegd, maar laten zich uit voorzorg een tweede keer testen. Daarom opent het café pas volgende week de deuren.

Op zondag 13 september kwam een jobstudente voor het eerst testen in café ’t Wiel in de Wijckmansstraat in Steenokkerzeel. Daags voordien was ze teruggekeerd uit het Portugese feestoord Albufeira, waar tientallen Vlaamse jongeren besmet geraakten met het coronavirus. En ook de jobstudente bleek twee dagen na haar eerste werkdag positief. Meteen besloot cafébaas Jean Stasseyns zijn café te sluiten. Alle andere werknemers lieten zich vervolgens ook testen.

“Uiteindelijk bleek niemand positief te zijn”, aldus de uitbater. “Maar alle werknemers hebben de voorbije dagen een tweede test afgelegd en we wachten nu nog op de resultaten. Aanvankelijk hadden we gehoopt dat we het café donderdag konden heropenen, maar dat is nu niet meer haalbaar. Daarom nemen we het zekere van het onzekere en ontvangen we onze klanten pas vanaf volgende week dinsdag.”