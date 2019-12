Buurtbewoner hekelt komst supermarkten en ‘opent’ kruidenierswinkel in kerststal Robby Dierickx

23 december 2019

15u52 0 Steenokkerzeel Na de komst van enkele baanwinkels is Steenokkerzeel opnieuw een kruidenierswinkel rijker. Alleen, het is een replica. Buurtbewoner Roland Kempeneers (68) opende immers een buurtwinkeltje in zijn jaarlijkse kerststal. “De echte kruidenierszaken worden verdrongen door de grote ketens. Jammer.”

Al 26 jaar zorgt Roland Kempeneers voor unieke creaties in de Mulslaan in Steenokkerzeel. Zijn kerststal heeft elk jaar veel bekijks en krijgt telkens een ander thema mee. Enkele jaren geleden zorgde zijn wasserette zelfs voor controverse omdat hij strings aan de wasdraad hing. Dit jaar houdt hij het properder. Maria en Jozef staan immers in een kruidenierswinkel. “Een relevant thema in onze gemeente”, verduidelijkt Roland, die opnieuw twee weken werk had met de opbouw van de kerststal. “De voorbije jaren kwamen er verschillende supermarkten en baanwinkels bij in het centrum van Steenokkerzeel. Daardoor krijgen de kruidenierszaken het steeds moeilijker.”

Bij Lis-Ka

De buurtwinkel in de kerststal kreeg niet toevallig ‘Bij Lis-Ka’ als naam. “Een verwijzing naar de gelijknamige buurtwinkel die hier wat verderop was”, aldus nog Roland. “Ondertussen is het winkeltje al geruime tijd gesloten. In de kerststal verwijs ik trouwens ook naar Jumbo, want die supermarktketen is nog niet aanwezig in Steenokkerzeel (lacht).”

De kerststal is tot na Nieuwjaar te bezichtigen in de Mulslaan.