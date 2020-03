Burgemeester Steenokkerzeel verbiedt vrijlating uitgeprocedeerde illegalen door coronacrisis Robby Dierickx

11u37 0 Steenokkerzeel Steenokkerzeels burgemeester Kurt Ryon (Klaver/N-VA) wil niet dat de dienst Vreemdelingenzaken uitgeprocedeerde illegalen vrijlaat op zijn grondgebied. De voorbije dagen werden er in de zes detentiecentra in ons land al driehonderd van hen vrijgelaten.

Vreemdelingenzaken laat sinds vorige week uitgeprocedeerde illegalen vrij. Het gaat voornamelijk om kwetsbare groepen, waaronder mensen met bronchitis en diabetes. Maar ook zij die teruggestuurd moesten worden naar landen die hun grenzen sloten, werden vrijgelaten. Volgens de dienst laat de wet niet toe uitgeprocedeerde illegalen vast te houden wanneer ze niet verwijderd kunnen worden. In repatriëringscentrum 127bis in Steenokkerzeel zakte het aantal bewoners de voorbije dagen zo van 120 naar 45. Enkele van die vrijgelaten illegalen zouden eerst in hongerstaking zijn gegaan of ermee gedreigd hebben dat te doen. Maar woordvoerder Geert Devulder van de dienst Vreemdelingenzaken weerlegt dat. Al geeft hij wel toe dat de sfeer in de centra grimmig is. “Maar we hebben nog nooit toegegeven aan protestacties en zullen dat ook nu niet doen”, verzekert hij. “Het klopt wel dat we de voorbije dagen al verschillende uitgeprocedeerde illegalen vrijgelaten hebben.”

Niet in gevaar brengen

Ondertussen heeft Ryon een burgemeestersbesluit opgesteld om te verbieden dat de illegalen nog op zijn grondgebied vrijgelaten worden. “Als gemeente kunnen we niet instaan voor de opvang en de veiligheid van deze mensen en we willen ook onze bevolking niet in gevaar brengen. Ik verwacht dan ook dat Vreemdelingenzaken en de politie alles in het werk stellen om de vrijlating op ons grondgebied te voorkomen. Onze politiepatrouilles zullen regelmatig voorbij 127bis rijden om te controleren of dit besluit opgevolgd wordt.”

Volgens Devulder worden de bewoners met mondjesmaat opgehaald en vrijgelaten aan een station in Brussel. Hij benadrukt ook dat mensen die in detentiecentra zitten wegens feiten van openbare orde, gaande van pv’s tot veroordelingen, niet vrijgelaten zullen worden.