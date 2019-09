Buren die klacht indienden tegen Fritaliaan reageren voor het eerst: “Iedereen zou anders piepen als ze zelf naast frituur zouden wonen” Robby Dierickx

24 september 2019

18u44 4 Steenokkerzeel Een verstoring van de nachtrust door late leveringen, wildparkeren, lawaaihinder door de ventilator van de schoorsteen en zwerfvuil: het is slechts een greep uit de klachten die de buren van frituur Fritaliaan in Melsbroek hebben. Zij reageren voor het eerst via hun advocaat op de sluiting van de frituur. “We willen dat het debat in alle sereniteit gevoerd wordt”, laten Erwin Thijssen en zijn vrouw weten.

Volgens de buren baatten de frituuruitbaters hun frietkot wekenlang zonder vergunning uit, wat uw krant maandag ook al bekendmaakte. “In afwachting van een verdere procedure werd de sluiting bevolen”, zegt advocaat Guy Cayron. “Zelfs een gunstig brandpreventieverslag zou ontbreken.” Angelo en Renato Bottiglieri, de broers die de frituur uitbaatten, lieten eerder weten dat ze naar hun mening met alles in orde waren. Volgens burgemeester Kurt Ryon (Klaver/N-VA) klopte het dat er geen definitieve vergunning was, maar mochten de broers in afwachting daarvan wel frieten bakken dankzij het vrijstellingsbesluit van de Vlaamse regering.

Klanten blokkeerden om de haverklap de opritten van de buurtbewoners. De nachtrust werd bovendien verstoord omdat de leveringen met vrachtwagens ’s nachts plaatsvonden. Maar er was ook lawaai- en geurhinder door de schoorsteen van de frituur die penetrante verbrandingsgassen verspreidde. Tot slot dropten de frituurgangers hun afval bij mijn cliënten en was wildplassen aan de scheiding tussen de frituur en de buren geen uitzondering Advocaat buren

De klacht van de buren bevat een verzameling van verschillende vormen van overlast. “De voorwaarden van het mobiliteitspact werden niet gerespecteerd”, aldus de advocaat. “Klanten blokkeerden om de haverklap de opritten van de buurtbewoners. Ook is de fietsenstalling niet voorradig. De nachtrust van de buren werd bovendien verstoord omdat de leveringen met vrachtwagens ’s nachts plaatsvonden. Maar er was ook lawaai- en geurhinder door de schoorsteen van de frituur die penetrante verbrandingsgassen verspreidde. Tot slot dropten de frituurgangers hun afval bij mijn cliënten en was wildplassen aan de scheiding tussen de frituur en de buren geen uitzondering.”

Stemmingmakerij

“Als frituurganger kan men dit misschien allemaal minimalistisch beschouwen en petities ondertekenen, maar indien die mensen met al die zaken geconfronteerd zouden worden, dan zouden ze net iets anders piepen”, aldus nog de advocaat in naam van de buren. “Mijn cliënten willen dit debat nu in alle sereniteit voeren en hopen dat er een einde komt aan de stemmingmakerij die zwaar op hen weegt.”