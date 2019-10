Bulgaren rijden rond met buit diefstal: tot 15 maanden cel WHW

23 oktober 2019

17u27 0 Steenokkerzeel Vier Bulgaren die opgepakt waren in een wagen vol inbrekersmateriaal en gestolen goederen zijn veroordeeld tot straffen tussen 1 jaar en 15 maanden cel.

In de nacht van 7 op 8 juli werd het kwartet opgepakt in Steenokkerzeel. De politie hield hen tegen omdat hun aanwezigheid op dat uur van de nacht verdacht was, en al helemaal toen bleek dat ze geen enkele uitleg konden geven voor hun aanwezigheid daar. In hun wagen werden naast een hoop inbrekersmateriaal ook gestolen goederen aangetroffen, waaronder enkele autobatterijen. Bovendien bleken de nummerplaten op het voertuig zelf ook gestolen.

De spullen waren afkomstig van een diefstal die enkele dagen eerder had plaatsgevonden, eveneens in Steenokkerzeel. Het parket had onvoldoende elementen die konden aantonen dat de vier Bulgaren die diefstallen zelf hadden gepleegd, maar vervolgde het viertal wel voor heling en bendevorming. De vier Bulgaren beweerden allemaal dat ze niet wisten dat de nummerplaten en de spullen in de wagen gestolen waren. Naar eigen zeggen hadden ze in Schaarbeek op café gezeten en waren ze vervolgens naar Steenokkerzeel gereden in de hoop daar cannabis te kunnen kopen. De rechter deed dit verhaaltje af als nonsens.