BS'ers roepen inwoners op om in hun kot te blijven nu coronamoeheid toeslaat

23 april 2020

15u14 1 Steenokkerzeel Enkele bekende inwoners van Steenokkerzeel roepen hun dorpsgenoten op om ook de komende dagen nog in hun kot te blijven. Ze doen dat in verschillende videoboodschappen. De filmpjes komen er nu coronamoeheid optreedt en de politie ondervindt dat steeds meer mensen de regels aan hun laars lappen. Onder meer TikTok-ster Stien Edlund en pastoor Piet Capoen namen een videoboodschap op.

Voorlopig blijven de algemene coronamaatregelen die de federale overheid ons midden maart oplegde nog een tijdje gelden, waardoor we dus nog in ons kot moeten blijven. In Steenokkerzeel lanceert de gemeente nu een campagne om haar inwoners eraan te herinneren dat het opvolgen van die maatregelen van cruciaal belang is om het coronavirus klein te krijgen. “In samenspraak met de politie hebben we ervoor gekozen om een aantal inwoners te laten getuigen via korte videoboodschappen”, zegt schepen van Communicatie Geert Laureys (Klaver/N-VA). “Allemaal mensen die nauw betrokken zijn bij de crisis of er directe gevolgen van dragen.”

Stien Edlund

Burgemeester Kurt Ryon beet de spits af. “Als we elkaar na de coronacrisis nog veel willen zien, is het belangrijk dat we ons aan de regels houden”, klinkt het in zijn videoboodschap. De komende dagen plaatst de gemeente ook nog video’s van pastoor Piet Capoen, verpleegster Brenda Mees, hoofdarts van het MS Center Tom Meurrens, cafébazin France Van der Auwera en korpschef van politiezone Kastze Filip Van Steenbergen online. Via TikTok-ster Stien Edlund wil de gemeente de jongeren dan weer aanspreken. Voormalig inwoner Frank Vanderlinden zorgt tot slot voor de muzikale invulling onder het motto ‘We zullen doorgaan tot we weer samen zijn’“ We hopen dat deze campagne het belang van de maatregelen nogmaals duidelijk onderstreept, zodat iedereen zich aan de regels blijft houden”, besluit Laureys.

De filmpjes zullen in de komende dagen gepost worden via de online kanalen van de gemeente. Daarnaast lanceert Steenokkerzeel ook een profielfoto met als slogan ‘In #1820 blijven we in ons kot’, zodat iedereen met een Facebookaccount de boodschap kan uitdragen.

De video’s zijn hier te zien.