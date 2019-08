Bom gevonden in vijver van Kasteel ter Ham JCV RDK

14 augustus 2019

20u34 18 Steenokkerzeel Langs de Keizerinlaan in Steenokkerzeel is woensdagnamiddag een bom gevonden in de vijver van Kasteel ter Ham. Magneetvissers die de vijver afspeurden, haalden het tuig per vergissing naar boven. De ontmijningsdienst van het leger zal ter plaatse komen om het explosief te verwijderen.

De bom werd woensdag in de late namiddag naar boven gehaald door magneetvissers. “Een man uit Kortenberg was met zijn twee zonen op zoek naar metaal in de vijver naast Kasteel ter Ham”, zegt eerste schepen Wim Mombaerts (Klaver-NV-A). “De bom meet zo’n 30 bij 10 centimeter. Het is nog niet duidelijk om wat voor type het gaat.”

De politie kwam ter plaatse en zette de omgeving af. Niemand moest geëvacueerd worden. Dovo, de ontmijningsdienst van het leger, komt woensdagavond ter plaatse om het springtuig te ontmantelen.