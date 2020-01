Binnenplein gemeentehuis even skioord voor nieuwjaarsreceptie in après-skistijl Robby Dierickx

19 januari 2020

08u30 0 Steenokkerzeel Een sneeuwkanon, après-skihutten en een burgemeester in Tirolerpak: de binnenplaats van het gemeentehuis van Steenokkerzeel leek zaterdagavond wel een echt skioord. De gemeente koos ervoor om haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie dit jaar in een après-skisfeer onder te dompelen. De inwoners konden het initiatief duidelijk smaken.

De voorbije jaren werd de nieuwjaarsreceptie telkens in één van de deelgemeenten georganiseerd, maar dit jaar gooide het schepencollege het over een andere boeg. Omdat het vernieuwde gemeentehuis zaterdag de deuren opende, besloot het gemeentebestuur de nieuwjaarsreceptie op het plein voor het gebouw te organiseren. Geen gewone receptie, maar wel één in après-skistijl. Dankzij de houten chalets, een sneeuwkanon en een burgemeester die in Tirolerpak aantrad, leek het wel een echt skioord. Burgemeester Kurt Ryon en schepen Geert Laureys draaiden plaatjes.

De buurtbewoners konden het initiatief duidelijk smaken. “De gemeente heeft het hier heel gezellig gemaakt”, liet Melsbroekenaar Dries Heyvaert weten. “Het plein werd mooi ingericht en het is leuk om bekende gezichten een gelukkig Nieuwjaar te wensen.”