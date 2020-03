Bij Konings NV staan 100.000 flessen ontsmettingsalcohol klaar om te verdelen : “Maar wij krijgen mogelijk een boete van 2 miljoen euro” Margo Koekoekx Robby Dierickx

27 maart 2020

19u55 8 Steenokkerzeel Belgisch bedrijf Konings NV wil massaal ontsmettingsalcohol verspreiden aan inkoopprijs. Dat komt neer op 2 euro per fles van 70cl en de samenstelling is volledig volgens recept van World Health Organization. Het addertje onder het gras? Ze lopen het risico op een boete van maar liefst twee miljoen euro door een ontbrekend wettelijk kader omtrent accijnzen.

In Amerika hebben ze de aanpassing van die wet op één nacht beklonken. Joris Brams

Konings NV is een bedrijf dat geen merken heeft maar wel heel wat dranken in de bijhorende verpakking stopt. CEO Joris Brams (51): “Ons bedrijf ontvangt wekelijks een levering van 100.000 liter ethanol 98% alcohol terwijl in de zorg zo’n 20.000 liter per week gebruikt wordt. Gezien er een grote nood aan ontsmettingsalcohol voor handen is, besloten we volgens het recept van WHO (World Health Organization) deze ethanol om te zetten naar bruikbare ontsmettingsalcohol. We doen dit trouwens zonder winst wat neerkomt op €2 per fles van 70cl.”

100.000 flessen

Momenteel staan al 100.000 flessen klaar om te verdelen. Reden dat dat nog niet gebeurde? Ze lopen het risico een boete van twee miljoen euro te krijgen. “We schreven elk kabinet al aan en iedereen vindt het een goed idee maar de wetgeving kon nog niet wijzigen. In de Verenigde Staten hebben ze dat op één nacht geklonken. Daar kreeg de drankindustrie -die over heel wat alcohol beschikt- een vrijstelling voor die accijnzen op voorwaarde dat het in functie van de gezondheidszorg was.”

De nood is groot

Na een week proberen zonder resultaat lopen de frustraties wat op. Het bedrijf vult dranken af en heeft geen merken of klanten waardoor eigen belang uitgesloten is. “Momenteel zitten 100 van de 800 werknemers ziek thuis. We zien dat de gezondheidszorg samen met de retailsector kreunen naar ontsmettingsalcohol en dat terwijl wij daarin kunnen helpen”, klinkt het bezorgd bij Joris Brams.