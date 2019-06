Bewoner oog in oog met drie inbrekers: verdachten op de vlucht RDK

04 juni 2019

19u13 4

De bewoner van een woning in de wijk Zonnebos in Steenokkerzeel stond dinsdagmiddag omstreeks 14.30 uur oog in oog met drie inbrekers. De drie verdachten waren de woning binnengedrongen, waarna het tot een confrontatie met de bewoner kwam. Daarop zetten de drie het op een lopen. De bewoner liep geen verwondingen op en verwittigde zelf de politie. Agenten van de zone KASTZE kregen bijstand van de helikopter van de federale politie, maar de daders wisten te ontkomen. De politie heeft mogelijk wel een spoor naar de verdachten dankzij de nummerplaatherkenningscamera’s.