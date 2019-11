Bestuurder rijdt etalage Aveve-winkel aan diggelen SHVM

27 november 2019

16u52 20 Steenokkerzeel Het was woensdagnamiddag even schrikken voor de werknemers van de Aveve-winkel in de Mulslaan in Steenokkerzeel. Een bestuurder reed er met zijn wagen in een van de etalages van de winkel, die nog maar sinds 25 oktober zijn deuren heeft geopend.

Het ongeval gebeurde rond 15.45 uur. Het koppel in de wagen reed binnen in de winkel, vlak voor de kassa’s. Vermoedelijk vergiste de bestuurder zich van pedaal. De brandweer en de politie kwamen kort nadien ter plaatse. Die laatste takelde de wagen van het koppel weg.

“Het is een spijtig ongeval”, zegt de woordvoerster van de winkel. “Maar gelukkig raakte er niemand gewond. Dat is het belangrijkste.” Voorlopig zal een plaat het raam vervangen.

De winkel is nog maar sinds 25 oktober geopend in een volledig nieuw concept. Hoe groot de kost voor de herstellingswerken zal zijn, is nog niet geweten.