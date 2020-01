Après-ski in Steenokkerzeel? Gemeente organiseert nieuwjaarsreceptie op ‘Tirolerplein’ Robby Dierickx

13 januari 2020

Waarom elkaar op een gewone manier een gelukkig Nieuwjaar wensen als het ook op een speciale manier kan, denken ze in Steenokkerzeel. Het schepencollege organiseert zaterdag namelijk een nieuwjaarsreceptie in ware après-skistijl. Het binnenplein van het gemeentehuis wordt vanaf 19 uur immers omgetoverd tot een Tirolerplein met drank- en eetstandjes. Tussen 19 en 22 uur draaien burgemeester Kurt Ryon en cultuurschepen Geert Laureys een dj-set.

“Normaal trekken we met onze nieuwjaarsreceptie elk jaar naar een andere deelgemeente, maar dit jaar gooien we het over een ietwat andere boeg”, legt schepen Laureys uit. “We kiezen bewust voor het binnenplein van het gemeentehuis omdat we overdag een opendeurdag in datzelfde gemeentehuis organiseren. Inwoners zullen er kennis kunnen maken met het gerenoveerde gebouw en de aangepaste dienstverlening. Het leek ons nu dan ook het geschikte moment om het binnenplein om te toveren tot een Tirolerplein. Een firma zal voor de nodige omkadering en attributen zorgen zodat onze inwoners zich in een echt skioord zullen wanen. Uiteraard mag ook een sneeuwkanon niet ontbreken (lacht).”