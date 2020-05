Anarchistische bende tweede maal voor rechter Wouter Hertogs

18 mei 2020

16u39 0 Steenokkerzeel Zeven personen die deel zouden hebben uitgemaakt van een anarchistische groep moeten opnieuw voor de rechter verschijnen.. Vijf van hen stonden vorig jaar al terecht voor onder meer bendevorming maar toen werd de strafvordering onontvankelijk verklaard. De verdediging is verbaasd over de tweede rechtszaak.

In 2008 opende het federaal parket een gerechtelijk onderzoek naar mogelijke feiten van terrorisme binnen het Brussels anarchistisch milieu. Dat onderzoek spitste zich toe op betogingen en manifestaties die plaatsvonden sinds 2008, onder andere tegen de bouw van een nieuw gesloten opvangcentrum voor vluchtelingen in Steenokkerzeel, tegen de Europese instellingen en de eurocraten, de NAVO, de uitzettingen van vreemdelingen zonder papieren en de MIVB. Uiteindelijk stonden in april 2019 12 mensen terecht, niet voor terrorisme maar voor bendevorming, en voor een poging tot brandstichting in het gesloten vluchtelingenopvangcentrum 127bis in Steenokkerzeel in 2009, en een aanval op een politiecombi in 2010. De correctionele rechtbank verklaarde de strafvordering echter onontvankelijk. Het federaal parket ging tegen dat vonnis in beroep en dat beroep wordt begin oktober 2020 behandeld. Maar terwijl het eerste gerechtelijk onderzoek nog liep, werd al een tweede dossier geopend, toen de politie in 2011 en 2013 stootte op twee video’s waarin aangezet werd tot brandstichtingen. Dat dossier gaf pas in 2015 aanleiding tot een gerechtelijk onderzoek, nadat zeven personen geïdentificeerd werden. Die zeven, van wie er vijf al terechtstonden in het eerste proces, moeten zich nu verantwoorden voor de correctionele rechtbank maar terwijl het eerste proces in het Frans werd gevoerd, is het tweede proces in het Nederlands ingeleid. Tot groot onbegrip van de verdediging, die vrijdag een taalwijziging vroeg. De beslissing over dat verzoek valt op 5 juni.