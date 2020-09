Albanese cannabistelers mogen gevangenis verlaten: 30 maanden met uitstel Wouter Hertogs

24 september 2020

16u51 0 Steenokkerzeel Twee Albanezen zijn veroordeeld tot 30 maanden cel met uitstel voor het uitbaten van een cannabisplantage in Steenokkerzeel.

Op de Kasteelweg in Steenokkerzeel werd op 12 april een cannabisplantage van 761 planten opgerold door de politie. De agenten troffen de plantage aan nadat buurtbewoners geklaagd hadden over een indringende cannabisgeur. De politie kwam ter plaatse en pas na lang wachten werd de deur opengedaan. Binnen troffen de agenten twee mannen en de plantage aan. Enkele gsm’s waren vernield en één gsm werd in een waterton aangetroffen. De twee stelden slechts enkele dagen in het pand te hebben doorgebracht. Volgens het parket waren ze echter al van november aanwezig en zorgden ze voor de uitbating van de plantage. De verdediging vroeg om uitstel voor het deel dat de voorlopige hechtenis overstijgt. De rechtbank ging hierop in waardoor ze de cel mogen verlaten.