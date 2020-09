Afgeleefd klaslokaal Ter Ham maakt plaats voor twee nieuwe klasjes Robby Dierickx

01 september 2020

15u10 1 Steenokkerzeel In vrije basisschool Ter Ham in Steenokkerzeel hebben de kindjes van de twee tweede kleuterklassen op de eerste schooldag hun intrek mogen nemen in een nieuw klaslokaal. Door het coronavirus viel de feestelijke opening wat in het water, maar dat lieten de kleuters niet aan hun hart komen.

De twee nieuwe klaslokalen, gevormd uit een combinatie van een houten en stalen structuur, vervangen een afgeleefde houten constructie. “Dat oude klaslokaal was dringend aan vervanging toe”, zegt directeur Paul Puttemans. “Bovendien hadden we één lokaal tekort, waardoor we ervoor kozen om het oude klasje te vervangen door twee klasjes. Dinsdagochtend namen de kindjes van de twee tweede kleuterklassen hun intrek in de nieuwe lokalen.”

De school had gehoopt om de nieuwbouw samen met de ouders feestelijk te kunnen openen, maar door het coronavirus viel dat feestje in het water. “Daarom hebben we de officiële inhuldiging beperkt tot de twee kleuterklassen”, besluit de directeur.