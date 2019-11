Actrice Silvia Claes zwaargewond na aanrijding met vrachtwagen op Haachtsesteenweg SHVM RDK

13 november 2019

11u26 596 Steenokkerzeel Silvia Claes (43), die tot vorig jaar de rol van Trudy speelde in Familie, moest deze ochtend rond 10 uur op de Haachtsesteenweg in Steenokkerzeel bevrijd worden uit haar wagen nadat ze werd aangereden door een vrachtwagen. Silvia werd overgebracht naar Gasthuisberg.

Op het moment dat de actrice wou afslaan op het kruispunt richting de Tervuursesteenweg, reed een vrachtwagen haar auto in volle snelheid aan in de flank. Ze zat bijgevolg gekneld in haar wagen, waarna de brandweer het voertuig openknipte en Silvia kon bevrijden. Op dat moment was de actrice nog bij bewustzijn.

Claes werd zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht. Of ze in levensgevaar is, is niet geweten.