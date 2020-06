Aannemer botst op menselijke beenderen: werken aan kerk amper enkele uren na opstart stilgelegd Robby Dierickx

05 juni 2020

12u37 0 Steenokkerzeel Amper enkele uren nadat een aannemer gestart was met graafwerken rond de Sint-Rumolduskerk in Steenokkerzeel heeft burgemeester Kurt Ryon de werken vrijdagochtend alweer stilgelegd. Tijdens de graafwerken botste de aannemer immers op menselijke beenderen. Heel verrassend is de vondst volgens de kerkfabriek niet, aangezien er vroeger een kerkhof rond de kerk lag.

Een aannemer was vrijdagochtend in opdracht van de kerkfabriek gestart met graafwerken rond de Sint-Rumolduskerk in het centrum van Steenokkerzeel. In de kerk worden toiletten geplaatst omdat het gebouw in de toekomst mogelijk ook voor nevenbestemmingen gebruikt zal worden. De graafwerken waren nodig om het sanitair aan te sluiten op de riolering. Maar amper enkele uren nadat de werkzaamheden gestart werden, botste een aannemer op menselijke beenderen. “Daarop heb ik de werken meteen stil laten leggen”, zegt burgemeester Kurt Ryon (Klaver/N-VA). “Er zal nu eerst een archeologisch onderzoek moeten uitgevoerd worden alvorens de werken hervat kunnen worden.”

Kerkhof

Volgens de kerkfabriek komt de vondst van de beenderen niet geheel onverwacht. “We wisten dat dit kon gebeuren aangezien er vroeger een kerkhof rond de kerk lag”, zegt Herwig Van den Bosch, voorzitter van kerkfabriek Sint-Rumoldus. “Tientallen jaren geleden verhuisde het kerkhof, maar mogelijk bleven er dus nog restanten van beenderen achter. De kans bestaat dat het om overblijfselen van honderd of zelfs tweehonderd jaar oud gaat. Onderzoek zal nu moeten uitwijzen wat er moet gebeuren. Hoelang de werken stil zullen liggen, is momenteel nog onduidelijk.”

Tegen de kerkmuur in de buurt van de plaats waar de beenderen gevonden werden, hangen negen plaatjes van overledenen. Of het om overblijfselen van die personen gaat, is nog onduidelijk aangezien de beenderen niet vlakbij de plaatjes lagen.