65 jaar al delen Raymond en Rosemary lief en leed RDK

28 mei 2019

Raymond Bostoen en Rosemary Caura uit Steenokkerzeel hebben onlangs hun briljanten bruiloft gevierd. Op 8 mei 1954 stapten ze in het huwelijksbootje en ondertussen delen ze al 65 jaar lief en leed. Om die prachtprestatie te vieren, werd het briljanten koppel uitgenodigd op het gemeentehuis van Steenokkerzeel.

Na hun trouw kregen ze drie kinderen, zes kleinkinderen en ondertussen ook al negen achterkleinkinderen. Rosemary was huismoeder om de drie kinderen op te voeden. Haar man was beroepsmilitair en werkte onder meer in de kazernes van Peutie en Evere.