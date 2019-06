45 jaar niet gezien, maar nu duikt zeldzame vleermuis opnieuw op in Floordambos Robby Dierickx

16u17 5 Steenokkerzeel Lange tijd werd hij als uitgestorven gewaand, maar via geluidsopnames in het Floordambos in Steenokkerzeel werd onlangs een jagende kleine hoefijzerneus waargenomen. Deze vleermuizensoort was al bijna 45 jaar verdwenen uit Vlaanderen.

Terwijl de hoefijzerneus, een vleermuis van maximaal 4,5 centimeter groot, voor de Tweede Wereldoorlog nog wijdverspreid was in Vlaanderen, werd het diertje voor het laatst gespot in 1975. Daardoor werd de kleine vleermuis als uitgestorven beschouwd. Tot medewerkers van Natuurpunt het diertje onlangs bij een onderzoek in het kader van een Europees natuurherstelproject in de Brusselse rand waarnamen.

“Met een ‘batdetector’ werden geluidsopnames gemaakt van alle vleermuizen die voorbij vlogen in het Floordambos in Steenokkerzeel”, zegt Natalie Sterckx van Natuurpunt. “Nadien werden de geluiden beluisterd en geanalyseerd door onderzoekers van Natuurpunt. De verbazing was groot toen ze het geluid van de kleine hoefijzerneus hoorden. Niet alleen omdat de soort al bijna 45 jaar niet meer was waargenomen, maar ook omdat deze soort een heel zachte sonar heeft die alleen door de batdetector wordt waargenomen wanneer het dier binnen enkele meters van het toestel vliegt. Het is momenteel nog onduidelijk of het dier in het Floordambos in de omgeving verblijft of een toevallige passant is.”