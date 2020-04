3.000 potjes pudding voor wie zich dagelijks inzet in coronacrisis: Greta (53) staat al dagenlang in de keuken Robby Dierickx

07 april 2020

15u43 0 Steenokkerzeel Ziekenhuispersoneel, brandweer, zelfstandigen, het gemeentepersoneel en werknemers van warenhuizen: allemaal hebben ze de voorbije dagen al kunnen smullen van de pudding van Greta Van Win (53) uit Perk. Met haar pudding wil ze iedereen die zich dagelijks inzet in deze coronacrisis een hart onder de riem steken. “De reacties zijn overweldigend”, aldus Greta.

Dinsdagmiddag was het nog alle hens aan dek ten huize Greta Van Win. “Morgen ga ik namelijk 750 potjes pudding in ziekenhuis Jan Portaels in Vilvoorde en zestig potjes bij de Vilvoordse brandweer afgeven”, aldus de 53-jarige uit Perk. “De voorbije dagen heb ik in totaal al zowat 3.000 potjes pudding gemaakt. Met veel liefde, want ik vind het fantastisch dat mensen zich in deze tijden zo hard blijven inzetten voor de medemens. Ik denk trouwens niet alleen aan ziekenhuispersoneel en hulpverleners, maar ook aan de verplegers die in de woonzorgcentra werken, aan de zelfstandigen, het personeel dat elke dag in de (groot)warenhuizen werkt, de leerkrachten die noodopvang voorzien in de scholen en het gemeentepersoneel. Zij verdienen allemaal een extra duwtje in de rug. Aangezien ik graag kook – vooral desserten – leek het me het ideale moment om op grote schaal pudding te maken.”

Zitpenningen

Daar steekt Greta niet alleen veel tijd, maar ook veel eigen centen in. “Geld dat afkomstig is van mijn zitpenningen als OCMW-raadslid voor Open Vld Steenokkerzeel in de vorige legislatuur”, klinkt het. “Toen heb ik als raadslid zes jaar lang geld verdiend en dat wil ik nu teruggeven aan zij die het verdienen.”

De 53-jarige Greta brengt de potjes pudding ook zelf rond. Zondag trok ze zo een hele dag met de fiets door Perk, terwijl ze op andere dagen de wagen gebruikt. “Als de politie me zou zeggen dat ik een niet-essentiële verplaatsing aan het maken ben, dan zal ik de agenten wel duidelijk maken dat ik dit werk met hart en ziel doe. Ze zullen me dan wel door laten zeker (lacht)?”