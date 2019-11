2,5 miljoen volgers kunnen Stien Edlund opnieuw volgen op TikTok: populaire app heft blokkering account op Waarom Melsbroekse van app gegooid werd, is nog niet duidelijk Robby Dierickx

27 november 2019

13u51 4 Steenokkerzeel Vijf dagen heeft ze het zonder moeten doen, maar sinds dinsdag heeft de 18-jarige Stien Edlund uit Melsbroek haar account op TikTok terug. Dat maakte ze woensdag zelf via haar YouTube-kanaal bekend. Met haar 2,5 miljoen volgers is Stien veruit de meest gevolgde Belg op de populaire app. Waarom haar account donderdagavond geblokkeerd werd, is niet duidelijk. “Maar onder meer dankzij de steun van allerlei bekende gezichten, ben ik nu eindelijk opnieuw online”, klinkt het.

Met een video op haar eigen kanaal op YouTube kondigde Stien Edlund woensdag kort na de middag aan dat ze opnieuw actief is op TikTok, een app die bijzonder populair is bij de jeugd. Vorige week donderdagavond werd ze plots van de app gegooid. Een ramp voor Stien, maar ook voor haar 2,5 miljoen volgers. Daarmee is ze de meest gevolgde Belg op TikTok. “Blijkbaar heb ik de richtlijnen overtreden, maar ik zou niet weten hoe”, liet de Melsbroekse vrijdag weten. Haar management en haar vader bestookten TikTok de voorbije dagen dan ook met mails, maar die bleven zo goed als onbeantwoord. “Behalve een mailtje met de melding dat onze opmerking naar de bevoegde dienst doorgestuurd zou worden, kregen we geen antwoord. Ondertussen doken al verschillende nieuwe accounts op, maar dat was ik niet. Ik vind het niet leuk dat sommigen van deze situatie profiteren.”

Raadsel

Maar dinsdag werd ze plots overstelpt met berichtjes van volgers dat haar account opnieuw actief was. “Ik kon het eerst amper geloven, want ik had de moed ondertussen al opgegeven”, vertelt de 18-jarige Stien. “Waarom ik mijn account plots terug kreeg, is een raadsel. Maar de steun die ik van bekende gezichten en vrienden kreeg, heeft mogelijk geholpen. Heel wat mensen stuurden berichtjes naar TikTok omdat ze niet begrepen wat er gebeurd was. Daarnaast waren er ook tal van artikels in de media verschenen, dus mogelijk heeft TikTok mijn account om die reden gedeblokkeerd. Van het bedrijf zelf hebben we evenwel nog geen reactie gekregen.”

Blijkbaar heb ik de richtlijnen overtreden, maar ik zou niet weten hoe. Waarom ik mijn account plots terug kreeg, is eveenes een raadsel. Maar de steun die ik van bekende gezichten en vrienden kreeg, heeft mogelijk geholpen Stien Edlund

Volgens de bekende vlogster deden er geruchten de ronde dat TikTok haar account blokkeerde omdat ze een video van een naakte man of een douchescène online gezet zou hebben. “Heel vreemd, want wie me volgt op TikTok weet dat ik dat nooit gedaan heb. Ik ben dan ook een beetje bang dat een hacker zo’n video op mijn account zette, al heb ik zelf wel nooit zo’n filmpje zien verschijnen.”

Video’s geblokkeerd

Stien Edlund, die ook vaak op VTM Kids te zien is, mag dan wel tevreden zijn dat ze haar account terug kreeg, toch ondervindt ze momenteel nog problemen. “Zo zijn bijna al mijn video’s van een jaar oud geblokkeerd wegens ‘schending van de community-richtlijnen’. Bizar, want het zijn gewoon filmpjes van dansjes, zoals er duizenden van online staan. Ik hoop dat de video’s alsnog terugkeren.”

De populaire tiener sluit haar YouTube-video af met een bedanking voor al haar volgers. “Al die steun was heel lief. Als dank zal ik vanaf nu opnieuw video’s op mijn account plaatsen (lacht).”