16 personen blazen positief tijdens alcoholcontrole op Nieuwjaar

03 januari 2020

De politiezone Kampenhout-Steenokkerzeel-Zemst heeft op woensdag 1 januari tussen 4 en 12 uur een alcoholcontrole gehouden in het kader van de BOB-campagne, die nog loopt tot en met 3 februari. De controleactie vond plaats op de Haachtsesteenweg in Kampenhout, de Luchthavenlaan in Steenokkerzeel en de Tervuursesteenweg in Steenokkerzeel.

In totaal werden zo’n 651 bestuurders gecontroleerd op overmatig alcoholgebruik. 16 onder hen hadden een glaasje te veel op, hun rijbewijs werd bijgevolg dan ook ingetrokken.