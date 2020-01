15de editie van Perks Winterfeest lokt zo'n 300 omwonenden en een zingende burgemeester MKV

12 januari 2020

13u18 0 Steenokkerzeel In Perk ging de 15de editie van Perks Winterfeest door. Ze schatten dat zo’n 300 omwonenden naar de Kerkdreef afzakten om de sfeer op te komen snuiven. De uitnodigende banken rond het knisperende kampvuur en de geur van hamburgers en Glühwein maakten dat een makkie. “Voor ons was het vooral belangrijk dat de Rony met zijn accordeon weer op podium stond”, aldus Bram De Laet, van het organisatorische team ‘De Wolven’.

Rony King entertainment speelde zowat elk jaar op het Perks Winterfeest maar deed dat vorige editie niet. “Voor deze vijftiende editie hielden we vast aan onze vaste formule. We maakten er wel een punt van dat we Rony King weer op het podium wilden”, vertelt Bram.

Aan gezelligheid en opkomst geen gebrek dit jaar. De aanwezigen zijn maar wat blij dat de weergoden hen dit jaar beter gezind zijn dan afgelopen edities. Wat later op de avond liet ook burgemeester Kurt Ryon zich horen door in te zetten met ‘vrolijke vrienden’ van Nonkel Bob.

Zoals elk jaar is oud leiding van de Perkse scouts ‘De Wolven’ de drijvende kracht achter de organisatie van het evenement. Samen met hen steken ook de fanfare, Pollette, de KVLV, de gezinsbond, de lege vaten en het plaatselijke koor de handen uit de mouwen.