Exclusief voor abonnees 14-jarige Chiara als enig Belgisch meisje naar WK karting in Dubai: “Al die jongens die het geen meisjessport vinden de mond snoeren” Amper drie jaar nadat Steenokkerzeelse voor het eerst in kart stapte, mag ze ons land verdedigen Robby Dierickx

05 maart 2020

11u46 16 Steenokkerzeel Drie jaar geleden stapte ze voor het eerst in een kart, maar in de paasvakantie mag de 14-jarige Chiara Cauwenbergh uit Steenokkerzeel ons land wel verdedigen op het WK karting in Dubai. Als enig Belgisch meisje in een echte mannenwereld. “Nog regelmatig krijg ik te horen dat het geen meisjessport is, tot de jongens vernemen dat ik naar het wereldkampioenschap mag”, aldus de stoere Chiara.

Vandaag zit ze nog gewoon op de schoolbanken in secundaire school Virgo+ in Vilvoorde, maar over een maand vertoeft de 14-jarige Chiara Cauwenbergh uit Steenokkerzeel in het hete Dubai. Niet om te zonnekloppen, maar wel om een gooi te doen naar de wereldtitel… karting. Als enig Belgisch meisje in haar leeftijdscategorie kruipt ze midden april tussen allemaal jongens (en twee andere meisjes) in een kart in de Dubai Kartdome. “Mijn ambities? Een podiumplaats, al besef ik dat dat bijzonder moeilijk zal zijn”, is Chiara eerlijk. “Maar het is al fantastisch dat ik dankzij mijn mooie resultaten in de kwalificatiewedstrijden naar Dubai mag (lacht).”

Aanbieding loopt nog 00 dagen 10 uren 35 minuten 34 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode