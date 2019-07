‘Steenokkerzeel Zingt’ toe aan zevende editie DBS

10 juli 2019

18u18 0 Steenokkerzeel De inwoners van Steenokkerzeel en omstreken kunnen op zaterdag 13 juli opnieuw uit volle borst meezingen tijdens ‘Steenokkerzeel Zingt’. Het is al de zevende editie van dit evenement en ook dit jaar belooft het één groot feest te worden. De cultuurraad en het gemeentebestuur zetten naar goede gewoonte samen hun schouders onder dit project.

“Met ‘Steenokkerzeel Zingt’ vieren we elk jaar de Vlaamse Feestdag”, zegt cultuurschepen Geert Laureys. “Er wordt die avond alleen maar bekende muziek gespeeld en de inwoners krijgen een krantje met daarin alle liedjesteksten. Het is telkens een echt volksfeest met luide gezangen, swingende dansmoves en lange polonaises. We nodigen iedereen uit om samen met vrienden en familie van de geweldige ambiance te komen genieten.”

Het evenement start om 16.30 uur met een kinderhappening met springkastelen en heel wat randanimatie. Om 19 uur verzorgt ‘Ment Party Band’ het voorprogramma en vanaf 20 uur zingt Steenokkerzeel uit volle borst. De plaatselijke horeca en enkele verenigingen zorgen voor drank en hapjes.