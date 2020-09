Exclusief voor abonnees

“Hele dag met mondmasker in de klas, maar dan wel als sardientjes in bus gepropt”: De Lijn grijpt in na klachten over drukte op bussen

Vervoersmaatschappij verhoogt capaciteit en zorgt voor betere spreiding leerlingen

Robby Dierickx

04 september 2020

10u54

