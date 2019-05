‘Anarchistische bende’ gaat vrijuit Rechtbank acht strafvordering onontvankelijk WHW

28 mei 2019

15u49 0 Steenokkerzeel Elf anarchisten zijn vrijgesproken voor verschillende beweerde misdrijven. Twaalf mensen werden vervolgd, omdat ze tussen 2008 en 2014 deel zouden hebben uitgemaakt van een anarchistische bende. De correctionele rechtbank verklaarde de strafvordering nu onontvankelijk. Eén man werd in een aanverwant dossier wel schuldig verklaard voor slagen aan een agent, maar kreeg geen straf opgelegd.

Volgens het federaal parket hadden de betrokkenen in januari 2009 geprobeerd brand te stichten in het gesloten vluchtelingenopvangcentrum 127bis in Steenokkerzeel. Een groep mensen hield daar toen een onaangekondigde manifestatie waarbij er molotovcocktails en vuurwerk naar het gebouw zouden gegooid zijn. Een tweede ernstig incident zou zich hebben afgespeeld in de nacht van 12 op 13 november 2010. Een groep van een 40-tal mensen hield toen een onaangekondigde manifestatie in Anderlecht. Toen daar een politiecombi op afkwam, werd die bekogeld met stenen en ijzeren staven.

Beledigend lied

De beweerde bende werd ook verantwoordelijk gehouden voor een hele reeks graffiti’s en tags. Ook zouden ze in het metrostation Schuman op de tonen van ‘Les Champs Élysées’ een lied gezongen hebben vol beledigingen aan het adres van de EU-ambtenaren. Ten slotte verweet het federaal parket hen ook nog de aanval op twee limousines in Sint-Joost-ten-Node, waarbij beide bestuurders klappen kregen. De verdediging bracht daartegen in dat het onderzoek enkel à charge was gevoerd en dat de speurders uitgegaan waren van de - foute - hypothese dat een aantal alleenstaande feiten wel moest gelinkt zijn aan een anarchistische beweging. Daarbij zouden ze zich geconcentreerd hebben op een anarchistisch lokaal in Brussel en alle bezoekers van dat lokaal als verdacht beschouwd hebben, zelfs zonder de minste aanwijzing.