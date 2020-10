Steeds meer scholen sluiten de deuren na besmettingen bij leerkrachten

De Mantel brengt palliatief debat naar De Schouw en De Nestel

11:26 Netwerk Palliatieve zorg De Mantel, gebaseerd in Roeselare, organiseert op dinsdag 24 november een palliatief debat. “De interesse is zodanig groot dat we zelfs een wachtlijst voor geïnteresseerden moesten aanleggen”, vertelt coördinator-directeur Dries Messeyne. “Uiteindelijk hebben we beslist om het debat op hetzelfde ogenblik op twee locaties verspreid in ons werkgebied te organiseren.” Je kan het palliatief debat op 24 november bijwonen zowel in OC De Schouw langs de Statiestraat in Lichtervelde als in De Nestel langs de Vijfwegenstraat in Oostrozebeke. Dit op beide locaties van 13.30 (onthaal vanaf 13 uur) tot 15.30. Insteek van het debat is ‘beter zorgen voor wie niet meer beter wordt’. De toegang is gratis en De Mandel trakteert met koffie en taart voor zijn 25-jarig bestaan. Wie er bij wil zijn, moet zich inschrijven via vorming@demantel.net en dit uiterlijk op 6 november. Het debat staat open voor zowel geïnteresseerden als professionals. Meer op https://www.hetpalliatiefdebat.be.