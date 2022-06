Stedelijk Museum en Belgische marine slaan handen in elkaar voor expo ‘Recht door Zee’: “Uniek historisch materiaal dat nog nooit werd getoond”

olen Uitverkoch­te editie van Gladiolen gaat verder op groen elan: “Eten in herbruikba­re bakjes en geen blikjes of plastic flesjes meer”

Het Pinksterweekend is in aantocht en dat betekent in Olen dat Gladiolen eraan komt. De laatste editie dateert al van 2019, maar nu staat alles weer klaar voor twee dagen festivalvertier op vrijdag en zaterdag. Gladiolen gaat er prat op milieubewust te zijn en zet dat deze 21ste editie verder in de verf door ook blikjes en plastic flesjes te weren. Ook het eten wordt in herbruikbare bakjes geserveerd. “Het feit dat we op verschillende plekken moesten maaien tijdens Maai Mei Niet gaan we compenseren door na het festival extra inlandse veldbloemen te zaaien.”

17:41