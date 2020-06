Exclusief voor abonnees

Standbeelden van Leopold II in brand gestoken en besmeurd, petitie voor weghalen van monumenten vlot ondertekend

Bart Kerckhoven Bart Boterman Jonathan Bernaerts

04 juni 2020

16u27

De controverse rond de standbeelden van Leopold II laait weer op. In verschillende steden en gemeenten werd het omstreden monument in brand gestoken of overgoten met rode verf. Alles wijst erop dat de protesten over rassengeweld in de Verenigde Staten de aanzet zijn. Intussen worden online petities om de standbeelden van de koning weg te halen, vlot ondertekend.