Staking in gevangenis leidt tot discussie in de rechtbank Christophe Maertens

17 juni 2019

14u22 3 Een man die zich voor de rechter van Ieper moest verantwoorden, kon zijn proces bijna niet bijwonen als gevolg van de staking in de gevangenis. Dat was niet naar de zin van zijn raadsman, meester Filip De Reuse, die toch kon bekomen dat zijn cliënt naar de rechtbank werd gebracht. “Het fundamenteel recht van een beklaagde om zij proces bij te wonen.”

Een 36-jarige man moet zich voor de rechter in Ieper verantwoorden voor een aantal feiten. Zo zorgde hij op een bepaald moment voor problemen in café Sebastien in Ieper. Hij weigerde de kroeg te verlaten, meer nog, de man gooide met glazen in het rond om er daarop vandoor te gaan met de inhoud van de kassa. Ook in de winkel het Kruidvat pleegde hij een diefstal. In Wevelgem beroofde hij een jong slachtoffer van zijn bankkaart en haalde daarmee geld af. Omdat er zondag een staking was uitgebroken in de gevangenis van Ieper – na een incident tegen een cipier – werden er maandag geen gedetineerden naar de gevangenis overgebracht. Meester Filip De Reuse vond dat niet kunnen en reageerde luidop. “Het is een fundamenteel recht van een gedetineerde om zijn proces bij te wonen”, klonk het. De raadsman zei geen uitstel te willen vragen, omdat zijn cliënt in voorarrest zat. Het zou dan nog minstens een maand duren voor de zaak kon worden behandeld, zodat de beklaagde nog een minstens een maand langer in de cel moest blijven.

De veiligheidsagent van de rechtbank sprong de advocaat bij en belde onmiddellijk zijn chef op. Die bracht even later het nieuws dat de beklaagde naar de gevangenis zou worden.

De dertiger hoopt op een werkstraf. De man, die op een bepaald moment zelf naar de politie stapte, zegt dat een toxische relatie aan de basis ligt van zijn problemen. Op een bepaald ogenblik verloor de beklaagde compleet de pedalen wou hij zelfmoord plegen door zich onder de trein te werpen. Op het laatste moment sprong hij achteruit. “Die man heeft hulp nodig”, aldus zijn raadsman. De beklaagde zit al sinds januari in de gevangenis. Hij is geen onbekende voor het gerecht en telt al 12 veroordelingen door de correctionele rechter. Vonnis op 23 juli.