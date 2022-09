Stadslijst pleit voor een energiepremie voor verwarming met een maximum van 500 euro

LEUVEN/ROTSELAAR Leuvense radiomaker Tom De Cock wint met 'Lily' prestigieu­ze boeken­prijs in Nederland

De Leuvense radiostem Tom De Cock (39), met roots in Rotselaar, heeft met zijn recentste jeugdroman een Nederlandse boekenprijs in de wacht gesleept in de categorie ‘Oorspronkelijk Nederlandstalig’. Hij was als enige Vlaming genomineerd.

17 september