Stadslijst betreurt communicatie en timing over vervroegde sluiting zwembad: “Veel kinderen keken ernaar uit om nog tot in december hun zwemkunsten te tonen”

WERVIKDe stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project vindt dat de communicatie over de vervroegde sluiting van zwembad Ter Leie op het stadsdomein Oosthove in Wervik beter kon. Ook de timing vindt de oppositiepartij ongelukkig. Het zwembad sluit eind september definitief de deuren, om kosten te besparen.

“De timing bij het begin van het nieuwe schooljaar en vlak voor het nieuw seizoen van de Wervikse Zwemclub en de manier waarop de beslissing werd gecommuniceerd, is te betreuren”, zegt fractieleider Bert Verhaeghe. “Kinderen verliezen eind september hun hobby. Veel kinderen keken ernaar uit om nog tot in december hun zwemkunsten te tonen in ons zwembad.”

“Nu moeten ze samen met hun ouders in de krant lezen dat het zwembad eind september definitief sluit. Dit komt hard aan bij kinderen, hun ouders en individuele zwemmers. De fractieleiders werden hierover geïnformeerd vlak voor de publicatie in de pers en ook het bestuur van de zwemclub werd geïnformeerd, maar eigenlijk voor voldongen feiten geplaatst vlak voor de start van de nieuwe zwemlessen. Dit kon beter aangepakt worden.”

Vooruit gooide in april de stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project uit de meerderheid en koos voor CD&V. Bert Verhaeghe haalt in het zwembaddossier zwaar uit naar de socialisten. “Vroeger sluiten gaat in tegen de gemaakte afspraken met individuele zwemmers en de zwemclub om het zwembad open te laten tot het einde van dit jaar”, klinkt het.

“De definitieve sluiting is het spijtige sluitstuk van een dossier, dat de laatste vijftien tot twintig jaar in handen van de socialisten was. Nooit hoorden we signalen dat het nieuwe zwembad niet gebouwd zou kunnen worden, tot de schepenwissel eind 2021 (schepen Sonny Ghesquière verliet toen verrassend de politiek, nvdr). Dan kon de beslissing om geen nieuw zwembad te bouwen en het huidige zwembad te sluiten voor de socialisten niet snel genoeg genomen worden. Om niet te dicht bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024 te komen. En nu valt het doek nog vlugger voor ons zwembad, met de definitieve sluiting eind deze maand.”

“Als stadslijst hebben we begrip voor de reden die wordt aangehaald om nu het zwembad vervroegd te sluiten. De torenhoge energieprijzen waarmee ook lokale besturen geconfronteerd worden, nopen tot kordate actie. Het lokaal bestuur moet energie besparen om het budget onder controle te houden en als voorbeeld voor burgers en bedrijven. Elke kilowattuur telt: voor onze portemonnee, voor het klimaat en bovenal voor onze onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen van autocratische regimes te versnellen.”

“De vervroegde sluiting van het zwembad moet kaderen in een globaal plan om energie te besparen. Laat de sluiting van het zwembad niet op zichzelf staan en niet enkel dienen om het stadsbudget op te krikken.”

