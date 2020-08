Zwaar verkeer in Roeselarestraat fors toegenomen door werken Diksmuidesteenweg Sam Vanacker

14 augustus 2020

17u39 0 Staden Sinds het Agentschap Wegen en Verkeer op 10 augustus gestart is met wegenwerken op de Diksmuidsesteenweg (N36) tussen de ring rond Roeselare en Sleihage is het vrachtverkeer in Oostnieuwkerke fors toegenomen. In overleg met de politie zullen daarom meer controles uitgevoerd worden.

Aan het kruispunt met De Zilten wordt een beveiligde middengeleider aangelegd, zodat fietsers de weg in twee stappen kunnen oversteken. De straat zal vijf weken afgesloten zijn, al zal het fietspad wel al tegen 1 september open gaan. Automobilisten tussen Sleihage en Roeselare moeten sinds maandag omrijden via Oostnieuwkerke of Hooglede. Voor fietsers is er een lokale omleiding. Voor het vrachtverkeer liggen de zaken moeilijker, want er geldt een tonnagebeperking van vijf ton in zowel Hooglede als Oostnieuwkerke.

Eerst sensibiliseren, daarna beboeten

“Door de werken is er een forse toename van zwaar verkeer in de Roeselarestraat in Oostnieuwkerke”, zegt burgemeester Francesco Vanderjeugd. “Nochtans heeft vrachtverkeer niets te zoeken in Oostnieuwkerke. Vrachtwagens die uit de richting van Diksmuide komen, moeten via de Staatsbaan (N35) en de Bruggesteenweg (N32) richting Roeselare rijden. Lokaal vrachtverkeer kan uiteraard wel in Oostnieuwkerke. Ik ben donderdag zelf de situatie gaan bekijken en het aantal vrachtwagens dat nu door de bebouwde kom raast, is enorm. Vrijdag heb ik overleg gehad met de korpschef van de politiezone Arro Ieper voor extra controles in de Roeselarestraat. Vrijdagnamiddag al werden de eerste controles uitgevoerd. In eerste instantie treedt de politie sensibiliserend op, maar als het probleem aanhoudt, zullen er pv’s opgemaakt worden.”