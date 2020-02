Zombietrail zoekt vrijwilligers Sam Vanacker

27 februari 2020

16u57 3 Staden Staden wordt op zaterdag 31 oktober weer overspoeld door griezels tijdens de vierde editie van de Zombietrail. Verenigingen die willen helpen, kunnen nu al contact opnemen met de werkgroep.

Na drie erg succesvolle edities (vorig jaar lokte het evenement 2.000 deelnemers) pakt vzw Zombietrail straks weer uit met een halloweenparcours waarbij lopers en wandelaars verschillende zombiezones moeten doorkruisen. Om die zones te bemannen, is de werkgroep op zoek naar verenigingen die voor wat gemotiveerde ‘levende doden’ kunnen zorgen of achter de schermen willen meewerken met de opbouw. De opbrengst van de inschrijvingen gaat telkens naar het goede doel en de opbrengst van de bar gaat naar de chirojongens en -meisjes van Staden, maar ook de deelnemende verenigingen pikken een financieel graantje mee.

Wie interesse heeft kan contact opnemen via info@zombietrail.be of kan langs komen tijdens de infoavond voor deelnemende verenigingen in het SWOK op maandag 25 mei om 20 uur.