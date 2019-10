Zombietrail nagenoeg volledig uitverkocht Sam Vanacker

09 oktober 2019

14u49 0 Staden Het ziet er naar uit dat er op de kop 2.000 man aan de start zal staan van de derde editie van de Zombietrail in Staden op 26 oktober. Woensdagmiddag waren er nog minder dan honderd plaatsjes vrij en v olgens de organiserende vzw zullen de inschrijvingen ten laatste komend weekend worden afgesloten.

De Zombietrail is een combinatie van een veldloop en een halloweentocht waarbij de deelnemers onderweg de stuipen op het lijf worden gejaagd. Een succesformule, zo blijkt, want bij de eerste editie in 2017 klokte de organisatie al af op ruim 1.500 deelnemers. Vorig jaar waren dat er 1.929 en dat record wordt straks op z’n minst geëvenaard. “Meer dan tweeduizend mensen kunnen we eenvoudigweg om veiligheidsredenen niet toelaten”, zegt Wouter Van Vooren van de organiserende vzw. “Er zijn nu nog minder dan honderd plaatsen vrij, dus wie er nog bij wil zijn, wacht best niet te lang. Waarschijnlijk sluiten we de inschrijvingen in de loop van het weekend af. Daginschrijvingen zullen dus met andere woorden niet mogelijk zijn.”

Op 26 oktober starten de deelnemers in de sporthal van Staden in verschillende waves tussen 18.30 uur en 21 uur. Om de acht minuten vertrekt er een golf van zowat 110 man. Alleen voor de laatste waves tussen 20.30 uur en 21 uur zijn nog plaatsen vrij. Inschrijven kost 7 euro per deelnemer en kan via www.zombietrail.be.