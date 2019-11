Zombietrail en bibliotheek slaan handen in elkaar voor eerste editie van ‘Het Groot Dictee Heruitgevonden’ Sam Vanacker

25 november 2019

12u44 0 Staden Op vrijdagavond 6 december spelen meer dan 2.000 mensen in zowat honderd bibliotheken over heel Vlaanderen Het Groot Dictee Heruitgevonden. Voor het eerst kan je daarvoor ook terecht in de bibliotheek van Staden.

Het Groot Dictee der Nederlandse taal is in 2016 verdwenen van het scherm en bij wijze van alternatief werd in 2017 ‘Het Groot Dictee Heruitgevonden’ gelanceerd. Het is geen dictee in strikte zin van het woord, maar een spel met taal waarbij je je taalkennis test tegen anderen in de bibliotheek. Voor het eerst wordt ‘Het Groot Dictee Heruitgevonden’ ook gespeeld in de bibliotheek van Staden. Voor de organisatie wordt samengewerkt met de vzw achter de Zombietrail.

Deelnemen kan individueel of in een team van drie personen. De avond start om 19 uur. Inschrijven kan via mail naar bibliotheek@staden.be of naar info@zombietrail.be. De beste leerlingen van de klas worden geselecteerd voor de Vlaamse finale die midden januari plaatsvindt.