Zin om ’s nachts te fitnessen? Vanaf mei kan het dankzij Robin (22) ook bij Anytime in Staden Sam Vanacker

05 februari 2020

16u47 0 Staden Het leegstaande gebouw waar vroeger Lidl in gevestigd was, krijgt dankzij een ondernemende Stadenaar straks een nieuwe invulling. Robin Degrave (22) opent eind april een filiaal van de fitnessketen Anytime. Zoals de naam doet vermoeden, kunnen klanten er letterlijk op elk moment terecht, zeven dagen op zeven en zelfs midden in de nacht. De Stadense vestiging wordt pas het tweede filiaal van de keten in West-Vlaanderen.

In onze regio is Anytime nog relatief onbekend, al heeft de Amerikaanse keten ondertussen al tien vestigingen in België, onder andere in Stekene en in Zwevegem. Dankzij Robin Degrave komt er nu ook een vestiging in Staden. “Ik hou van fitnessen en werkte tot voor kort in de bouwsector, maar ik was al langer op zoek naar iets waarin ik mijn passie echt kwijt kon. Fitness zit in de lift en in de regio Staden is er niet meteen een alternatief voorhanden. Even heb ik getwijfeld om zelfstandig iets op poten te zetten, maar als jonge gast heb ik daar het kapitaal niet voor. Toen ik over Anytime hoorde, sprak het concept me wel aan. Al was het even zoeken naar een geschikt pand. Ik ben al sinds begin 2019 op zoek naar een goede locatie. Tot de Lidl plots vrij kwam. De ligging is fantastisch. Dicht bij het centrum, maar tegelijk is er ook een ruime parking. Er is wat opfriswerk aan en de verbouwingen zullen acht tot elf weken duren, maar ik hoop eind april of begin mei te kunnen openen.”

Het meest opmerkelijke aan de formule is dat de fitness altijd open is. Ook als er geen personeel aanwezig is. “Er wordt met een badge gewerkt waarmee klanten de deur kunnen openen en dan op eigen houtje kunnen trainen, gelijk wanneer. Zelfs midden in de nacht. Dat klinkt misschien vreemd, maar het systeem werkt uitstekend in de bestaande filialen, zeker in combinatie met camerabewaking. Voor wie honger of dorst heeft, staan er automaten. Zelf ga ik aanwezig zijn op de drukste momenten van de dag, dus vooral in de voormiddag en ’s avonds na de kantooruren. Ik kijk er al naar uit.”