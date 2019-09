Zeven personen met beperking nemen intrek in voormalige pastorie: “Dankzij mijn broer slaap ik hier voortaan tussen mijn poezen” Sam Vanacker

04 september 2019

14u41 0 Staden De pastorie van Oostnieuwkerke heeft nieuwe bewoners. Na jaren van verbouwingswerken hebben zeven mensen met een beperking dinsdagavond hun intrek genomen in Residentie De Pastorie, zoals de nieuwste aanwinst van Kerckstede heet.

Het is al zes jaar geleden dat de toenmalige pastoor het gebouw verliet. De kerkfabriek verkocht het gebouw aan de Oostnieuwkerkse voorziening voor mensen met een beperking Kerckstede en in opdracht van Kerckstede werd het gebouw gerenoveerd. Er werden vier studio’s in onder gebracht en in de aangrenzende nieuwbouw nog eens drie. Verder is er een gemeenschappelijke keuken, een ruime living en een eetplaats.

Oplossing

Voor Nancy Kesteloot, Linda De Schuyter, Malika D’Hondt, Ann Van Overbeke, Anne-Maria Storms, Kathleen Mortier en Beatrijs Cocle is het hun nieuwe thuis. De zeven vrouwen kennen elkaar al langer van tijdens de dagbesteding in Kerckstede en zijn goede vrienden, al blijft de verhuis voor hen een grote stap. Zo sliep de Oostnieuwkerkse Malika D’Hondt (24) tot dinsdag altijd bij haar ouders thuis. Om de overgang wat te verzachten, kwam broer Birger (28) met een oplossing. “Dankzij mijn broer slaap ik hier tussen mijn poezen”, glundert Malika.

“Malika heeft een hart voor poezen. Thuis hebben we er twee: Belle en Bo. Ze kan haast niet zonder die beestjes, maar die kunnen niet mee met haar. Om haar toch het gevoel van thuis te geven, heb ik een dekbed laten bedrukken met foto’s van Belle en Bo. Zo kan Malika tussen haar poezen slapen. Tegelijk heb ik haar ook nog eens een dekentje met een foto van haar met de poezen cadeau gegeven”, zegt Birger. “Mijn zus was er dolgelukkig mee. En met de zenuwen voor de verhuis viel het trouwens goed mee. Zelf ben ik een jaar geleden ook het ouderlijk huis uit gegaan. Malika wou niet onderdoen voor haar grote broer.”

Residentie de Pastorie opent op 14 september officieel de deuren. Die dag tonen de nieuwe bewoners hun studio’s aan het publiek.

