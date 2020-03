Zeven illegalen uit vriestransport gehaald: twee mensen naar het ziekenhuis Hans Verbeke

05 maart 2020

18u26 0 Staden Op een parking langs de N36 in Staden, dichtbij het bedrijf Westfro, zijn donderdagmorgen zeven illegalen uit een vriestransport gehaald. De mannen, hoofdzakelijk Irakezen, sloegen zelf alarm.

Gebonk dat afkomstig was uit een vriestrailer van een koelwagen trok iets voor zeven uur de aandacht van mensen in de buurt. Toen de deuren werden geopend, bleek dat zich in de ijskoude laadruimte zeven mannen ophielden. Twee van hen werden voor een controle naar het ziekenhuis overgebracht. Ze bleken uiteindelijk ongedeerd maar wel wat onderkoeld.

Identiteit achterhalen

De zeven werden uiteindelijk overgebracht naar het hoofdcommissariaat van de politiezone Arro Ieper. Daar werd geprobeerd hun identiteit te achterhalen. Uiteindelijk zal de Dienst Vreemdelingenzaken over hun lot beslissen. De vrachtwagen waarin ze gevonden werden, kwam uit het Oostblok. Vermoed wordt, dat de verstekelingen enkele uren voor ze zelf alarm sloegen, in de koelwagen zijn gekropen.