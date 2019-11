Zaakvoerder van tuinbouwbedrijf krijgt fikse boete voor zwartwerk van Poolse arbeiders Siebe De Voogt

22 november 2019

13u47 0 Staden De zaakvoerder van een tuinbouwbedrijf uit Westrozebeke heeft in de Brugse rechtbank een boete van 43.200 euro gekregen, waarvan 8.640 effectief. Bij een controle tijdens de aardbeienpluk bleken negen Poolse arbeiders in het zwart te werken.

De arbeidsinspectie viel op zaterdag 30 maart binnen op het tuinbouwbedrijf van B.D. (50). De zoon van de man stuurde de inspecteurs naar de serre, waar tien arbeiders aardbeien aan het plukken waren. Een van hen was de vrouw des huizes. Zij verklaarde meteen dat ze negen Poolse plukkers was vergeten aangeven bij de RSZ. “Het was de eerste zaterdag dat we aan het werk waren”, vertelde de vrouw in de Brugse rechtbank. “Normaal doe ik de aangiftes voor de hele week op zaterdagavond of maandagmorgen, maar voor die zaterdag was ik het vergeten.”

Het tuinbouwbedrijf van haar man kreeg in 2016 al eens een administratieve boete voor gelijkaardige feiten. De rechtbank weigerde hen vrijdagmorgen de gevraagde opschorting van straf te geven. “Het bedrijf kreeg al eens een boete, dus het wist goed waaraan het zich moest houden”, zei de rechter.