WZC De Oever past bezoekregeling aan door stijgende coronabesmettingen CDR

24 juli 2020

WZC De Oever in Oostnieuwkerke neemt extra voorzorgen nu het coronavirus opnieuw aan een opmars bezig is. Bezoek op de kamer is er even niet meer mogelijk maar vindt tijdelijk opnieuw plaats in de cafetaria, aan het raam of via videobellen. Je babbelmomentje kan je op weekdagen reserveren tussen 8 en 17.30 uur via 051/26.38.58 of www.staden.be/bezoekDeOever. Iedere bezoeker wordt er geregistreerd om aan contactopvolging te doen en moet een mondmasker dragen. De bewoners van afdeling twee kan je momenteel enkel (video)bellen. Iemand uit de omgeving van één van de medewerkers testte positief op het coronavirus. Ook zij wordt nu getest. In afwachting van het resultaat worden extra voorzorgen genomen.