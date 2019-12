Winterwandeling met glühwein en warme choco bij Pasar Sam Vanacker

26 december 2019

Vrijetijdsvereniging Pasar Oostnieuwkerke organiseert op vrijdag 10 januari 2020 haar jaarlijkse avondwinterwandeling.

Er wordt om 18.30 uur verzameld aan het voormalige gemeentehuis van Oostnieuwkerke voor een tocht van ongeveer zes kilometer. Halfweg is een tussenstop voorzien waarbij de wandelaars kunnen genieten van glühwein of warme chocomelk. Na de wandeling zijn er pannenkoeken met koffie. Leden van Pasar betalen 4 euro, niet-leden betalen 5 euro. Kinderen betalen 2 euro. Wandelaars brengen best een fluohesje en een zaklamp mee. Inschrijven kan tot 5 januari bij Jeanne Decruy op 051/20.09.81, bij Paula Blomme op 051/22.81.86, of via pasar.oostnieuwkerke@telenet.be