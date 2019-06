Winnaars Vlaams kampioenschap bolletra Joke Couvreur

15 juni 2019

Naar jaarlijkse gewoonte ging het Vlaams kampioenschap bolletra opnieuw door in ‘t Nieuw Boldershof te Oostnieuwkerke. Het ging om een wedstrijd drie tegen drie. Het werd een spannende strijd waarbij de eindscore 24/14 werd. Volgende winnaars mogen we van harte feliciteren: Ronny Dewachter, Greta Daman en Christine Delaey. Op de tweede plaats eindigden Patrick Dewachter, Jozef Dewitte en Andy Dewitte. We kijken met zijn allen uit naar volgend jaar.