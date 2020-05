Westrozebeke Koers uitgesteld naar 2021 Sam Vanacker

18 mei 2020

16u02 0 Staden Er wordt niet gekoerst eind juli in Westrozebeke. Het wielerdrieluik van de Wellevende Sportvrienden, dat dit jaar op 22, 26 en 27 juli had moeten plaatsvinden, is afgelast.

Op woensdag 22 juli stond een wedstrijd voor elite zonder contract en beloften op de agenda, op zondag 26 juli stond de wedstrijd voor nieuwelingen gepland en de dag daarop had de zeventigste Grote Prijs Raf Jonckheere verreden moeten worden. Aangezien de Belgische wielerbond en Cycling Vlaanderen beslisten om alle wielerwedstrijden tot 31 juli te schrappen, wordt ook de koers in Westrozebeke geannuleerd. Het wielerdrieluik, dat vorig jaar nog een nieuwe impuls kreeg dankzij een nieuw subcomité binnen het bestuur, is uitgesteld naar 2021.