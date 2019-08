Westrozebeeks cowboykoppel verhuist met ranch naar Antwerpen SVR & CDR

08 augustus 2019

17u10 17 Staden Babs Withouck (46) en Kurt Verholle (49), die sinds 2017 de EC Ranch in de Poelkapellestraat in Westrozebeke runnen, verhuizen op 7 september naar Antwerpen. Het West-Vlaamse cowboykoppel was al langer op zoek naar een manege met een overdekte piste en die vonden ze in het Antwerpse Vlimmeren.

Weinig koppels hebben zoveel passie voor paarden. Verholle rijdt al sinds zijn achtste, was vroeger beroepsjockey en stond mee aan de wieg van de Belgische tak van de Extreme Cowboy Races, een paardensport voor geoefende ruiters die is overgewaaid uit de Verenigde Staten. Ze organiseren zelf ‘Extreme Cowboy Racing’-wedstrijden en trainingen, terwijl ze in januari ook een winkeltje met gespecialiseerd materiaal openden bij de manege in de Poelkapellestraat in Westrozebeke.

Vier keer zo groot

“Tot anderhalf jaar geleden vonden onze trainingen plaats op een overdekte piste in Hooglede, maar toen de huurprijzen stegen, besloten we in Westrozebeke te trainen. Maar omdat we zelf geen overdekte piste hebben, konden we in de winter niet trainen”, legt Kurt uit. “Daarom zijn we op zoek gegaan naar een nieuw stekje met een eigen binnenpiste. We waren al een jaar aan het zoeken toen we via een collega een piste vonden in Vlimmeren. Het domein is vier keer zo groot als wat we in Westrozebeke hebben en behalve een binnenpiste zijn er ook twintig stallingen die we kunnen verhuren. Precies wat we zochten. Bovendien is er plaats genoeg voor onze EC Western Shop. Alles verhuist mee. Voor onze manege in Westrozebeke hebben we ondertussen huurders gevonden.”

“Of we de ‘Far West’ gaan missen? Misschien een beetje, maar puur voor onze sport trekken we al langer over heel België. De laatste tijd rijden we zelfs bijna wekelijks naar het Antwerpse voor wedstrijden. Bovendien woont mijn dochter Thaïs op amper tien minuten rijden van onze nieuwe locatie. Zij beoefent ook Extreme Cowboy Racing, dus dat is mooi meegenomen.”

Laatste Extreme Cowboy Race in Westrozebeke

Het laatste wapenfeit van Kurt en Babs op hun huidige locatie wordt de organisatie van een Extreme Cowboy Race. De ‘EXCA Summer Challenge deel 6’ vindt plaats op 18 augustus op de buitenpiste in de Poelkapellestraat 49. Paarden en ruiters worden op een hindernissenparcours getest op behendigheid, durf, techniek en snelheid. Iedereen is welkom tussen 10 en 17 uur. De inkom is gratis.