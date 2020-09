Werknemer Westvlees pakt uit met erg toepasselijk staaltje ‘Strava-kunst’ Sam Vanacker Charlotte Degezelle

01 september 2020

16u36 0 Staden Op de Facebookpagina van slachthuis Westvlees in Westrozebeke, waar men begin augustus nog met een corona-uitbraak kampte, verscheen dinsdag een bijzonder toepasselijk staaltje strava-kunst. Het gaat om een route die werknemer Gregory Pyck op eigen initiatief uitstippelde en aflegde met de fiets.

Gregory (36) werkt al bijna dertien jaar op de IT-afdeling van Westvlees en woont in Passendale. Hij is in zijn vrije tijd een fervent fietser. “Steeds vaker zie je op sociale media strava-art opduiken, al zijn niet alle tekeningen even geslaagd”, zegt Gregory. “Ik besloot om dat ook eens te proberen, al was het even zoeken naar een originele tekening. Tot mijn vrouw voorstelde om een varkentje te maken. Eerst had ik een rit van 100 kilometer uitgestippeld, maar toen vond ik de tekening niet zo geslaagd. Dus heb ik de route heel wat langer moeten maken, goed voor een flink varken van 238,6 kilometer. Het resultaat mag gezien worden denk ik.”

De corona-uitbraak bij Westvlees is overigens helemaal onder controle sinds op 14 augustus bleek dat de besmettingen tot één afdeling beperkt waren gebleven.